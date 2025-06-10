Klinik am Südring
Folge 10: Last Man Standing
45 Min.Ab 12
In der Klinik wird ein Mann behandelt. Alles weist darauf hin, dass er feiern war, obwohl er seiner Freundin aus gutem Grund Enthaltsamkeit zugesagt hatte. - Eigentlich soll in der Pädiatrie eine Patientin abgeholt werden, doch dann entfacht eine Familienfehde, die dem Klinikpersonal alles abverlangt! - Nach einem Unfall bei einer Modenschau werden in der Notaufnahme mehrere Beteiligte versorgt. Und es dauert nicht lange bis Sabotage-Vorwürfe laut werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick