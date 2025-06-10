Klinik am Südring
Folge 2: Papa und die Zeitkapsel
45 Min.Ab 12
Eine Frau wird auf dem Nachbarsgrundstück von einem bissigen Hund überrascht. Doch was wollte sie im fremden Garten? Der Nachbar hat einen folgeschweren Verdacht. - Als eine Frau mit blutiger Hose aus der Klinik fliehen will, sind die Ärzte zunächst hilflos. Die Patientin mag auf gar keinen Fall untersucht werden. - Ein Kurierfahrer hat sich und seinem Chef bei einem Autounfall schwer verletzt. Der Mann scheint zudem in ständiger Angst zu leben - doch wovor?
