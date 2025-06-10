Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baumhaus-Blamage

SAT.1Staffel 5Folge 20
Folge 20: Baumhaus-Blamage

44 Min.Ab 12

Beim Bau eines Baumhauses eskaliert die ohnehin bereits angespannte Situation zwischen Vater und Stiefvater mit einem Sturz von der Leiter. Und in der Klinik geht der Zoff in die nächste Runde. - Eine Witwe besucht eine Freundin und wird dabei ohnmächtig. Wie lautet die Diagnose? - Der Schlüsselbeinbruch einer jungen Frau sollte längst verheilt sein. Doch dass sich ihre Verletzung sogar verschlimmert hat, bleibt nicht die einzige Herausforderung.

SAT.1
