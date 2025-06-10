Klinik am Südring
Folge 8: Das verflixte 25. Jahr
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann bricht auf der Geburtstagsparty seiner schwangeren Freundin plötzlich zusammen. Hat ihr eifersüchtiger Ex-Freund ihm etwas ins Getränk gemischt? Eine Asthmatikerin bekommt beim Aqua-Aerobic plötzlich keine Luft mehr. Erst sieht alles nach einem Asthmaanfall aus, doch dann spitzt sich die Lage zu. Bei einer Schülerin wird eine Chlamydieninfektion festgestellt. Mit ihrem Freund ist sie aber seit Monaten nicht mehr zusammen. Wie kam es zu der Ansteckung?
