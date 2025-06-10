Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 17
45 Min.Ab 12

Eine Frau bringt ihren verletzten Mann in die Klinik. Den Ärzten kommen schnell Zweifel an ihrer Geschichte, vor allem als eine weitere Frau in die Klinik kommt und sich als seine Partnerin vorstellt. - Eine Frau hat sich bei einem Sturz das Bein gebrochen. Doch das bleibt nicht die einzige medizinische Herausforderung! - Ein Junge kriegt vor einer Impfung Bauchschmerzen. Seine Stiefmutter schiebt das auf seine Angst. Doch der Arzt entdeckt etwas Besorgniserregendes.

SAT.1
