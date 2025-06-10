Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Frag mich bitte nicht

SAT.1Staffel 5Folge 11
Frag mich bitte nicht

Frag mich bitte nichtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 11: Frag mich bitte nicht

44 Min.Ab 12

Als eine Frau vermeintlich blutüberströmt die Klinik betritt, ist der Schock groß. Tatsächlich hat sie jedoch ein Problem, das nicht ganz so offenkundig ist. - Eine Frau will ihren Freund nach einer Untersuchung abholen, als sie aufgrund starker Bauchkrämpfe selbst zur Patientin wird. - Ein Frührentner stürzt wegen seiner Rückenschmerzen. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass er noch mehr Verletzungen hat. Was für ein Geheimnis hat er zu verbergen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen