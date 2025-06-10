Klinik am Südring
Folge 11: Frag mich bitte nicht
44 Min.Ab 12
Als eine Frau vermeintlich blutüberströmt die Klinik betritt, ist der Schock groß. Tatsächlich hat sie jedoch ein Problem, das nicht ganz so offenkundig ist. - Eine Frau will ihren Freund nach einer Untersuchung abholen, als sie aufgrund starker Bauchkrämpfe selbst zur Patientin wird. - Ein Frührentner stürzt wegen seiner Rückenschmerzen. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass er noch mehr Verletzungen hat. Was für ein Geheimnis hat er zu verbergen?
