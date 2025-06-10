Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der böse Begleiter

SAT.1Staffel 5Folge 1
Der böse Begleiter

Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Direkt vom Flughafen wird eine junge Frau in die Klinik gebracht. Bei der Untersuchung stoßen die Ärzte auf mehrere Ungereimtheiten. - Während der Behandlung droht die Beziehung eines Patienten in die Brüche zu gehen. Denn seine Freundin hat bezüglich der Erkrankung einen schlimmen Verdacht. - Nach einem Fahrradsturz landet ein Mann in der Klinik. Schell erkennen die Ärzte, dass der Sturz nicht das größte Problem des Patienten ist.

SAT.1
