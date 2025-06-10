Klinik am Südring
Folge 1: Der böse Begleiter
45 Min.Ab 12
Direkt vom Flughafen wird eine junge Frau in die Klinik gebracht. Bei der Untersuchung stoßen die Ärzte auf mehrere Ungereimtheiten. - Während der Behandlung droht die Beziehung eines Patienten in die Brüche zu gehen. Denn seine Freundin hat bezüglich der Erkrankung einen schlimmen Verdacht. - Nach einem Fahrradsturz landet ein Mann in der Klinik. Schell erkennen die Ärzte, dass der Sturz nicht das größte Problem des Patienten ist.
