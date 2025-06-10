Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisvoller Brief

SAT.1Staffel 5Folge 16
Folge 16: Geheimnisvoller Brief

45 Min.Ab 12

Die geplante Magenspiegelung einer Patientin wird durch einen mysteriösen Brief erschwert, der das Leben der Patientin und ihrer Tochter komplett verändern wird. - Eine Frau mit starken Leistenschmerzen will wegen eines wichtigen Termins nicht behandelt werden. Ihr neuer Freund ist ratlos. Was verschweigt sie? - Eine Schwangere mit vorzeitigen Wehen muss zugeben, dass sie seit Wochen nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen ist. Warum hat sie alle angelogen?

