Klinik am Südring
Folge 16: Geheimnisvoller Brief
45 Min.Ab 12
Die geplante Magenspiegelung einer Patientin wird durch einen mysteriösen Brief erschwert, der das Leben der Patientin und ihrer Tochter komplett verändern wird. - Eine Frau mit starken Leistenschmerzen will wegen eines wichtigen Termins nicht behandelt werden. Ihr neuer Freund ist ratlos. Was verschweigt sie? - Eine Schwangere mit vorzeitigen Wehen muss zugeben, dass sie seit Wochen nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen ist. Warum hat sie alle angelogen?
