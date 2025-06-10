Klinik am Südring
Folge 18: Schlechter Hoffnung
45 Min.Ab 12
Eine frischgebackene Mutter bekommt Besuch von ihren Freundinnen. Als eine von ihnen vaginale Blutungen bekommt, macht der Arzt eine dramatische Entdeckung. - Ein Koch verweigert eine lebensrettende Operation. Als sein zwielichtiger Bekannter auftaucht, ändert er schlagartig seine Meinung. - Eine Fahrradfahrerin stürzt in Stacheldraht, weil sie einer ausgebrochenen Kuh ausweichen musste. Doch ist ihr Ersthelfer wirklich der Held, für den sie ihn hält?
