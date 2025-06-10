Klinik am Südring
Folge 9: Verfluchter Vermieter
45 Min.Ab 12
Ein Streit zwischen Vermieter und Mieter endet in der Klinik - und bringt ein weiteres, heimliches Verhältnis ans Licht! - Eine junge Frau hat Angst, ihrem Verlobten die Wahrheit über den Grund einer Reise zu sagen und riskiert nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihre Gesundheit. - Eine Sinneskrise kostet einem Metzger beinahe nicht nur seine Beziehung, sondern auch sein Leben!
