Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wilma will's wissen

SAT.1Staffel 5Folge 6
Wilma will's wissen

Wilma will's wissenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 6: Wilma will's wissen

45 Min.Ab 12

In der Notaufnahme will eine junge Frau zwischen ihrer Mama und der Mutter ihres Freundes vermitteln. Was haben die Frauen gegeneinander? - Magen-Darm-Beschwerden erschweren einem jungen Mann den Alltag aufs äußerste. Aber er hat er noch andere Sorgen, für die er scheinbar selbst verantwortlich ist. - Ein Mädchen soll von seinen Ohrenschmerzen befreit werden. Doch dann muss ein anderes Organ noch dringender behandelt werden, um sie zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen