SAT.1Staffel 5Folge 106vom 16.08.2021
44 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12

Zwei Freunde prügeln sich krankenhausreif! Geht es wirklich um eine Mitschülerin oder worum kämpfen sie mit allen Mitteln? - Nach einem Streit kommt ein Pärchen in die Notaufnahme! Die Verletzungen der Frau legen nahe, dass die Auseinandersetzung weit über ein Wortgefecht hinausging. - Ein Eisverkäufer leidet unter einer rätselhaften Lebererkrankung. Doch viel größere Sorgen scheint dem Mann seine bevorstehende Hochzeit zu machen ...

