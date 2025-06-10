Klinik am Südring
Folge 111: Teambuilding mal anders
44 Min.Ab 12
Nach einer Belegschafts-Grillparty kommt der Mitarbeiter eines Supermarktes mit einer Stichverletzung in die Klinik. Nach und nach leidet neben ihm auch das gesamte Kollegium unter starker Übelkeit und Erbrechen. Wurde das Essen etwa vergiftet? Von wem und warum? Besonders für einen Mann geht es bald um Alles. - Nach einem schweren Autounfall scheint das Opfer nun doch nicht die Fahrerin gewesen zu sein. Wer saß dann am Steuer und was genau ist passiert?
