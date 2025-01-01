Klinik am Südring
Folge 118: Ein Chef zum Fürchten
44 Min.Ab 12
Eine Angestellte erlebt ein Déjà-vu: Als Kind wurde ihr der Blinddarm entfernt. Wie kann er jetzt nochmal entzündet sein? - Eine Geschäftsfrau hatte einen Autounfall. Doch ihre größte Sorge ist ihr Begleiter - sie will ihn offenbar dringend loswerden! Warum? - Eine angehende Braut hat ein ernstes gesundheitliches Problem. Allerdings scheint es ihr geradezu gelegen zu kommen, dass die Hochzeitsvorbereitungen ins Stocken geraten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick