Klinik am Südring

SAT.1Staffel 5Folge 123
Folge 123: Busenwunder

45 Min.Ab 12

Die schmerzende Brust einer jungen Frau wird von der Gynäkologin untersucht. Die Medizinerin ist erstaunt, als sie erfährt, was die Entzündung ausgelöst hat. - Ein älteres Pärchen freut sich riesig, als es unerwartet schwanger wird. Doch die Freude wird getrübt als Zweifel an der Vaterschaft aufkommen! - Nach einem Bordellbesuch wird ein Jugendlicher zum Urologen gebracht! Bei der Untersuchung macht der Arzt eine besorgniserregende Entdeckung ...

