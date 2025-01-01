Klinik am Südring
Folge 133: Frischer Duft aus der Gruft
45 Min.Ab 12
Eine Frau lässt seit Wochen niemanden mehr in ihre Wohnung. Setzt ihr neuer Freund etwa alles daran, sie zu isolieren? Eine geschiedene Frau leidet unter Beschwerden, die eine verhängnisvolle Affäre ans Licht bringen und die Beziehung ihrer Tochter aufs Spiel setzen. Als eine Gamerin ihre Ausbildungsstelle verliert, nimmt ihr Hobby überhand und bedroht nicht nur ihre Gesundheit.
