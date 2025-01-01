Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 134
44 Min.Ab 12

Eine Bademeisterin gerät beim Versuch, einen Ertrinkenden zu retten, selbst in Lebensgefahr! Ein junger Kollege stellt die unglaubliche Frage, ob sie überhaupt schwimmen kann. - Ein junger Mann landet nach einer Party mit Vergiftungssymptomen auf der Intensivstation! Hat seine Ex-Freundin ihm etwas in seinen Drink gemixt? - Ein Junge muss nach einem weiteren waghalsigen Stunt in der Klinik behandelt werden! Wer oder was treibt ihn an?

