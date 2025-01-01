Klinik am Südring
Folge 136: Feurige Nachbarn
44 Min.Ab 12
Ein Brand im Nebenhaus bringt eine Frau in Lebensgefahr! Doch was hatte sie beim verhassten Nachbarn zu suchen? Ihr Mann hegt einen schlimmen Verdacht ... - Ein junger Schüler wird mit Knieschmerzen vorstellig. Seine Mutter vermutet, dass er die Schule schwänzt, doch das ist schon bald ihr kleinstes Problem! - Die Beziehung einer Patientin zu ihrer Mutter ist so schlecht, dass diese sie nicht einmal nach einer Not-OP besucht! Was ist bloß vorgefallen?
