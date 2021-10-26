Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 140vom 26.10.2021
Folge 140: Fehlende Rückendeckung

45 Min.Folge vom 26.10.2021Ab 12

Eine Streifenpolizistin hat einen Termin wegen anhaltender Rückenschmerzen. Aber die sind nicht ihr größtes Problem! - Eine Frau kommt mit anfallartigen Beschwerden in die Notaufnahme. Steht sie unter dem Einfluss von Drogen? - Eine Abiturientin kann sich in der Schule nicht mehr konzentrieren und leidet unter Magenschmerzen. Ist wirklich nur Stress die Ursache?

SAT.1
