Klinik am Südring

Es lag an den Rouladen

SAT.1Staffel 5Folge 150vom 09.12.2021
44 Min.Folge vom 09.12.2021Ab 12

Eine Frau verletzt sich ernst, als sie ein Kochrezept ihrer Schwiegertochter klaut. Doch sowohl ihre Symptome, als auch ihre Aktion an sich werfen Rätsel auf. - Der Vorarbeiter einer Baustelle hat einen Termin wegen anhaltender Rückenschmerzen. Aber sehr schnell ist das nicht mehr sein größtes Problem. - Die lebensbedrohlichen Herzprobleme einer Moderedakteurin halten das Klinik-Team auf Trab und erfordern schnelle Entscheidungen!

SAT.1
