Schuld und Hüne

SAT.1Staffel 5Folge 164
Folge 164: Schuld und Hüne

44 Min.Ab 12

Nach einer missglückten Teambuilding-Maßnahme wird eine Supermarkt-Mitarbeiterin in die Klinik eingeliefert. Steckt hinter dem Unfall etwa böse Absicht? - Ein Schüler hat sich verletzt. Doch plötzlich geht es auch seiner älteren Schwester schlecht. Was ist passiert? Und wieso weiß der Vater von nichts? - Eine Frau kommt mit starken Wehen in die Klinik und wird von der erwachsenen Tochter ihres Freundes der Untreue bezichtigt. Ist da etwas dran?

SAT.1
