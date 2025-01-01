Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Schuldig bis zum Beweis der Unschuld

SAT.1Staffel 5Folge 166
Schuldig bis zum Beweis der Unschuld

Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Durch ein Geldbündel in ihrer Handtasche gerät eine Frau unter Verdacht, ihre Schwester beklaut zu haben! Doch zunächst hat sie medizinisch ganz andere Sorgen. - Eine Frau bekommt nach dem Junggesellinnenabschied ihrer Erzfeindin gesundheitliche Probleme. Woher die plötzliche Freundschaft - verfolgt sie einen geheimen Plan? - Eine Patientin versucht verzweifelt, ihre Tochter und deren Ex-Freund wieder zusammenzubringen. Warum?

