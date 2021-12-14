Klinik am Südring
Folge 172: Versteck der Liebe
44 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 12
Ein Maschinenführer hat sich angeblich bei einem Arbeitsunfall verletzt. Wegen seiner auffällig vielen Überstunden hegt seine Frau allerdings eine andere Vermutung. - Eine Hochschwangere erleidet einen Auffahrunfall, als sie von einer Fremden verfolgt wird. Wieso spioniert die Unbekannte ihr hinterher? - Ein Mann kommt fast zum Batteriewechsel seines Herzschrittmachers zu spät. Was ist passiert?
