Klinik am Südring
Folge 175: Was zum Teufel..?
45 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 12
Eine Oma fürchtet, dass der Teufel hinter ihrem Enkel her ist. Was seinen Zustand aber wirklich auslöst, ist vor allem für seine Schwester ein Schock! - Ein Junge versucht, etwas vor der Freundin seiner Schwester zu verbergen. Was das aber ist und welche Probleme das nach sich zieht, überrascht alle. - Ein Mann bricht sich den Arm und landet in der Klinik. Doch warum ist er so verwirrt und voller Essensreste?
