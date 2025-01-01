Klinik am Südring
Folge 178: Rasend vor Wut
44 Min.Ab 12
Ein frischgebackener Vater verliert regelmäßig die Nerven und macht damit seiner Frau das Leben schwer. Kann das Klinik-Team die junge Familie retten? - Ein erfolgreicher Fitness-Influencer leidet unter Rückenschmerzen. Doch warum ist er trotz seines Erfolgs noch so übermotiviert? - Wegen Knieschmerzen erleidet eine Hausfrau einen blutigen Unfall auf einem Schrottplatz. Wer ist ihr mysteriöser Begleiter?
