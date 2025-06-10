Klinik am Südring
Folge 23: Ganz harte Biker
45 Min.Ab 12
Wegen heftiger Rückenschmerzen kommt ein Motorradfahrer in die Klinik. Nach der Diagnose muss er befürchten, nie wieder aufs Bike steigen zu dürfen. - Während eine werdende Mutter um ihr Kind bangt, scheint sich ihr Ehemann auf Dating-Seiten zu vergnügen - mit dramatischen Folgen für Mutter und Kind. - Nach einem Sturz durch eine baufällige Treppe wird ein junger Mann in der Klinik behandelt. Doch die Sturzverletzungen sind nicht das größte Problem des Patienten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick