Klinik am Südring
Folge 38: Zu große Scham
45 Min.Ab 12
Eine Frau bringt von einem Mädelsurlaub auf Lanzarote Schmerzen im Intimbereich mit - schweigt aber zur möglichen Ursache. Ihr Freund unterstellt ihr einen Seitensprung. - Zwei Freundinnen haben sich mit Sekundenkleber absichtlich an einer Armlehne festgeklebt. Dann erleidet eines der Mädchen einen Kreislaufzusammenbruch! - Alarmierende Darmprobleme zwingen eine Patientin in die Klinik. Doch dann kommt es erst einmal noch schlimmer ...
