Klinik am Südring

Der Hochzeitscrash

SAT.1Staffel 5Folge 45
Folge 45: Der Hochzeitscrash

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall kommt es in der Klinik zum Streit zwischen einer Braut und ihrer Mutter. Hat Letztere etwa wirklich versucht, die Hochzeit zu sabotieren? - Eine junge Patientin mit Blessuren an den Oberschenkeln und Armen weckt einen schlimmen Verdacht beim Klinik-Team. - Ein Junge weist seinen großen Bruder neuerdings scheinbar grundlos zurück. Plötzlich kriegt er auch noch starke Kopfschmerzen! Mutter und Ärzte sind zunächst ratlos.

