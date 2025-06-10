Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das Traumpaar

SAT.1Staffel 5Folge 51
Das Traumpaar

Das TraumpaarJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 51: Das Traumpaar

45 Min.Ab 12

Ein Mann kommt mit einer infizierten Schnittwunde in die Notaufnahme, zeigt jedoch Anzeichen einer weitaus schwerwiegenderen Erkrankung. - Eine Frau hat Beschwerden an der Lendenwirbelsäule. Doch nicht nur die Ursache der Rückenprobleme ist ungewöhnlich. - Eine Frau kommt mit unklaren Symptomen in die Klinik. Als sich ihr Zustand verschlechtert, tauchen auch noch Probleme in der Familie auf ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen