Klinik am Südring
Folge 97: Doppelt gemoppelt
45 Min.Ab 12
Eine Klinik-Praktikantin klagt über Übelkeit und ungewollten Gewichtsverlust. Liegt dies wirklich an der Scheidung der Eltern? - Ein junger Mann leidet nach der Trennung von seiner Freundin unter Herzproblemen. Seine Mutter glaubt an einen Zusammenhang - doch es gibt etwas, das sie nicht weiß. - Ein Möbelpacker wird nach einem Sturz unter einem Schrank begraben. Doch nicht nur seine gefährlichen Rückenverletzungen sorgen für Aufregung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick