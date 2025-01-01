Klinik am Südring
Folge 61: Der Schein trügt
45 Min.Ab 12
Ein Klassentreffen endet in der Notaufnahme. Was ist zwischen der Patientin und ihrer Gegnerin im Hotel vorgefallen? - Eine junge Kellnerin bekommt am Arbeitsplatz Unterleibsschmerzen. In der Klinik äußert ihre Chefin einen schlimmen Verdacht. Außerdem: Eine Patientin wird nach einer OP entlassen. Doch irgendetwas stimmt mit dem Mann nicht, der während ihres Krankenhausaufenthaltes auf ihren Hund aufgepasst hat.
