SAT.1Staffel 6Folge 20vom 01.03.2022
45 Min.Folge vom 01.03.2022Ab 12

Ein Unfall mit einer Drohne ist der Auslöser für ein Familiendrama in der Notaufnahme und deckt obendrein ungewollt ein süßes Geheimnis auf. - Ein Großvater, der mit der Familie in den Urlaub wollte, scheint nun doch den Krankenhausaufenthalt zu bevorzugen. Dafür wagt er ein gefährliches Experiment. - Eine Schülerin landet mit Sturzverletzungen in der Klinik, verrät aber nicht, wo sie war. Ihr Geheimnis kostet sie fast das Leben.

SAT.1
