Klinik am Südring
Folge 3: Gefährliche Gefühle
44 Min.Ab 12
Als eine Mutter ihre Tochter nach einem Rollerunfall in der Notaufnahme sieht, schockt sie nicht nur die Verletzung. Auch eine krasse Typveränderung wirft Fragen auf! - Eine Frau will nur ihren Vater besuchen, landet aber selbst auf dem OP-Tisch. Was hat es mit den Anschuldigungen ihrer Tante auf sich? - Als wäre die ungewisse Wohnsituation für eine Erzieherin nicht schon schlimm genug, wird bei ihr nach einem Treppensturz ein besorgniserregender Befund diagnostiziert.
