Klinik am Südring
Folge 9: Lias lausige Lügen
44 Min.Ab 12
Eine Jugendliche wird eingeliefert, nachdem sie bewusstlos im Bahnhofsviertel aufgefunden wurde. Ein Obdachloser begleitet sie und die Mutter des Mädchens fragt sich, in welcher Beziehung die zwei wohl stehen. - Ein Callcenter-Mitarbeiter ist in der Dusche gestürzt. Doch wieso hat er trotz penibler Hygiene solche Angst vor körperlicher Nähe? - Eine frischgebackene Mama will ihrem Mann das neugeborene, gemeinsame Baby nicht zeigen. Was ist da nur los?
