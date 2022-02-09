Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Werkstattgeheimnisse

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 09.02.2022
Werkstattgeheimnisse

WerkstattgeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 2: Werkstattgeheimnisse

45 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12

Einer Kfz-Mechanikerin kracht eine Motorhaube auf den Kopf! Die Folge: eine schwere Gehirnerschütterung. War es etwa Absicht ihres Chefs, der sie scheinbar unbedingt loswerden will? - Eine Startup-Unternehmerin wird verdächtigt, wieder zum Alkohol zu greifen. Dabei müsste sie vielmehr ihre größte Angst besiegen, um ihr Startup zu retten. - Aus Liebe besucht eine Schülerin ihren Freund in der Klinik. Doch sie wird selbst krank und weist dieselben Symptome auf wie ihr Ex-Freund!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen