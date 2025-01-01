Klinik am Südring
Folge 1: Romantik macht den Meister
45 Min.Ab 12
Eine verheiratete Frau wird mit starken Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Sie scheint einen heimlichen Verehrer zu haben. Wird hier eine Affäre enttarnt? - Die Welt einer begeisterten Keglerin bricht nach einer unerwarteten Diagnose zusammen. Doch das bleibt nicht das größte Problem. - Eine Cheerleaderin verletzt sich bei einem Auftritt am Bein und glaubt, dass ihre ehemals beste Freundin den Unfall extra provoziert hat. Stimmt das?
