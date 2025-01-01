Klinik am Südring
Folge 19: JGA mit Engeln und Trompeten
45 Min.Ab 12
Bei einem Junggesellinnenabschied bricht die angehende Braut mit Vergiftungssymptomen zusammen. Wurde sie Opfer eines heimtückischen Angriffs? Aber wer will ihr Böses? - Ein Junge wird mit einer Gehirnerschütterung und Sekundenkleber am Unterarm eingeliefert. Die drängendste Frage: Wo ist seine Zwillingsschwester? - Nach einem Autounfall kämpft ein Familienvater ums Überleben. Warum war er bloß mit einem unangemeldeten, nicht verkehrssicheren Auto unterwegs?
