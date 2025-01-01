Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Traurig verrannt

SAT.1Staffel 6Folge 7
45 Min.Ab 12

Starke Bauchschmerzen lassen eine Patientin düster in die Zukunft blicken. Doch was verheimlicht sie dem Arzt und ihrer besten Freundin? - Eine junge Frau wurde schwer verletzt im Wald gefunden. Die Umstände sind mysteriös. Warum wird ihr Vater ängstlich, als er den Beutel mit ihren Sachen sieht? - Ein Mann baut einen Autounfall und landet in der Klinik. Woher kam sein Schwindel? Was vertuscht er?

