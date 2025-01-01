Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Erloschene Erlebnisse

SAT.1Staffel 6Folge 11
Erloschene Erlebnisse

Erloschene ErlebnisseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 11: Erloschene Erlebnisse

45 Min.Ab 12

Am Arm eines Besuchers entdeckt das Klinikteam eine blutige Wunde. Aber warum weiß der Patient nicht, was ihm passiert ist? - Eine Frau kommt mit einem Beinbruch ins Krankenhaus. Warum hat sie gestohlene Gegenstände in ihrer Tasche? Bestiehlt sie etwa ihren Arbeitgeber? - Ein Mann wurde auf rätselhafte Weise von einem Fahrrad angefahren und landet schwer verletzt in der Klinik. Was hatte er auf dem Radweg zu suchen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen