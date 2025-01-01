Klinik am Südring
Folge 10: Sein oder nicht sein
45 Min.Ab 12
Eine schwangere Patientin verlässt über Nacht heimlich die Klinik und kommt am Morgen verletzt zurück. Wo war sie? - Ein junger Mann fährt ohne ersichtlichen Grund mit dem Fahrrad frontal gegen eine Mauer. Ist die unerfüllte Liebe zu seiner besten Freundin schuld daran? - Ein junges Mädchen wird nach einem Sportunfall mit rätselhaften Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Einige davon stammen garantiert nicht von diesem Vorfall.
