Klinik am Südring
Folge 16: Nur ohne meine Mutter
44 Min.Ab 12
Bei einer jungen Hausfrau steht der Verdacht einer Krebserkrankung im Raum. Dies ist nicht die einzige Info, die die Patientin partout vor ihrer Mama zu verbergen sucht. - Ein Bademeister hat schlimme Blasenprobleme und die tieferliegende Ursache bringt pikante Details ans Licht. - Auf der Intensivstation kämpft eine Frau um ihr Leben! Sie versuchte sich eigentlich extra zu schützen, aber nun droht der Verlust ihrer letzten funktionierenden Niere. Was hat sie bloß eingenommen?
