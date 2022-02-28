Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Haus des Stresses

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 28.02.2022
Haus des Stresses

Haus des StressesJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 8: Haus des Stresses

45 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12

Ein Mann verletzt sich bei Renovierungsarbeiten, um die er ein erstaunliches Geheimnis macht. Zudem plagen ihn weitere Schmerzen, deren Ursache so gar nicht auf der Hand liegt. - Eine Schülerpraktikantin freut sich, als ihr Schwangerschaftstest positiv ausfällt, doch die Eltern sind schockiert! - Der Bewohner einer Seniorenresidenz ist gestürzt. Die Chefin der Einrichtung beschuldigt ihre Auszubildende, nicht nur an diesem Unfall schuld zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen