Klinik am Südring
Folge 70: Festgefahren
44 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Ein Mann hat eine Kopfwunde von einem Sturz. Kurz darauf kippt seine wesentlich jüngere Begleiterin um. Ist das nur Zufall? - Eine Sexualtherapeutin klagt über Unterbauchschmerzen. Ihr neuer Freund fürchtet einen Seitensprung. Hat sie wirklich eine Geschlechtskrankheit? - Eine Abiturientin verschweigt die wahre Ursache für ihre Schulterverletzung. Wieso nur?
