Klinik am Südring

Henri guck' in die Luft

SAT.1Staffel 6Folge 134
Henri guck' in die Luft

Klinik am Südring

Folge 134: Henri guck' in die Luft

45 Min.Ab 12

Eine Schülerin muss nach einem Sportunfall mit Oberarmbruch operiert werden. Aber auch dem Mitschüler, der am Unfall schuld ist, geht es schlecht. - Eine Schwangere kommt mit Bauchschmerzen und Angst vor einer Fehlgeburt in die Klinik, doch ihre Beschwerden rühren nicht von der Schwangerschaft her. - Eine Frau wird mit Verbrennungen eingeliefert. Während sich ihr Zustand rapide verschlechtert, tischt sie zahlreiche Lügen auf ...

