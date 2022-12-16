Vorsicht - Firmenfeier!Jetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 129: Vorsicht - Firmenfeier!
45 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12
Ein Design-Agenturchef wird von seiner Tochter mit Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht. Doch plötzlich wird diese selbst zum Notfall. Was ist auf der Firmenfeier nur passiert? - Ein Junge wird mit einem Schädel-Hirn-Trauma auf die Pädiatrie überwiesen. Offenbar war er vor jemandem auf der Flucht. Vor den Skaterjungs aus seiner Klasse? - Einem Mann wird eine Lüge zum Verhängnis, die ihn fast die Liebe seines Lebens kostet.
