SAT.1Staffel 6Folge 127
45 Min.Ab 12

Ein Senior-Landwirt ist gestürzt. Seine Haushälterin vermutet, dass seine Schwiegertochter in spé an dem Unfall nicht ganz unbeteiligt ist. - Eine Abiturientin kommt mit einem positiven Schwangerschaftstest auf die Station und bittet verzweifelt um Hilfe. Wird ihre Schwangerschaft bestätigt? - Zwei Insassen eines Kleintransporters bauen vor der Klinik einen Auffahrunfall und verletzen sich. Wie stehen die beiden zueinander und was hat es mit dem Inhalt des Transporters auf sich?

SAT.1
