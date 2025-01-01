Klinik am Südring
Folge 133: Voll im Saft
44 Min.Ab 12
Eine frisch gebackene Stiefmutter ist beim Shoppen ohnmächtig geworden. Welche Rolle spielt ihr neuer Stiefsohn dabei? Ein junger Polizist zieht sich spät nachts einen Brustwirbelbruch zu. Seine Schwester ist in Sorge, denn lange bleibt unklar, wie er sich seine schweren Verletzungen zugezogen hat. Eine Hochschwangere erleidet einen Unfall, der sie und ihr Ungeborenes in Gefahr bringt.
