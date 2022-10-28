Klinik am Südring
Folge 135: Völlig übernommen
44 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Zwei Kollegen bauen auf dem Betriebshof einer Müllentsorgungsstelle einen Autounfall. Ist tatsächlich Eifersucht der Grund für das Unglück? - Eine junge Besucherin wird unerwartet selbst zur Patientin. Was setzt ihr so zu? - Als eine junge Frau kurz nach der Kreißsaal-Begehung mit Komplikationen entbindet, wirft nicht nur das übertriebene Engagement ihrer Schwester Fragen auf.
