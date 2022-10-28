Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Völlig übernommen

SAT.1Staffel 6Folge 135vom 28.10.2022
Völlig übernommen

Völlig übernommenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 135: Völlig übernommen

44 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Zwei Kollegen bauen auf dem Betriebshof einer Müllentsorgungsstelle einen Autounfall. Ist tatsächlich Eifersucht der Grund für das Unglück? - Eine junge Besucherin wird unerwartet selbst zur Patientin. Was setzt ihr so zu? - Als eine junge Frau kurz nach der Kreißsaal-Begehung mit Komplikationen entbindet, wirft nicht nur das übertriebene Engagement ihrer Schwester Fragen auf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen