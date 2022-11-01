Klinik am Südring
Folge 137: Blutgrätsche
45 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Bei einem Fußballspiel wird eine 19-Jährige von ihrer eigenen Mitspielerin brutal gefoult und muss mit einer Risswunde in die Notaufnahme. Was war der Grund für die Attacke? - Ein Patient mit kardiologischen Auffälligkeiten hat im Krankenhaus einen stummen Herzinfarkt. Liegt in seiner kriselnden Ehe die Antwort auf die Frage, wie es so weit kommen konnte? - Zwei Mädchen geraten bei einer Bandprobe in Streit. Geht es wirklich nur um Lampenfieber vor ihrem ersten großen Auftritt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick