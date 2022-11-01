Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Blutgrätsche

SAT.1Staffel 6Folge 137vom 01.11.2022
Blutgrätsche

Klinik am Südring

Folge 137: Blutgrätsche

45 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Bei einem Fußballspiel wird eine 19-Jährige von ihrer eigenen Mitspielerin brutal gefoult und muss mit einer Risswunde in die Notaufnahme. Was war der Grund für die Attacke? - Ein Patient mit kardiologischen Auffälligkeiten hat im Krankenhaus einen stummen Herzinfarkt. Liegt in seiner kriselnden Ehe die Antwort auf die Frage, wie es so weit kommen konnte? - Zwei Mädchen geraten bei einer Bandprobe in Streit. Geht es wirklich nur um Lampenfieber vor ihrem ersten großen Auftritt?

