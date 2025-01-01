Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Veganes Verlangen

SAT.1Staffel 6Folge 140
Folge 140: Veganes Verlangen

44 Min.Ab 12

Ein Mann landet mit einer Handverletzung in der Klinik. Als der Arzt bei ihm auch noch einen Ausschlag feststellt, nimmt die Sache eine dramatische Wendung. - Eine junge Frau glaubt genau zu wissen, was ihre Beschwerden hervorruft. Doch die Ärzte finden eine deutlich bedrohlichere Ursache! - Am Abend vor einer OP verschwindet ein Patient. Seine Ehefrau hat eine dunkle Vorahnung.

SAT.1
Alle 6 Staffeln und Folgen